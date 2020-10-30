Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене
19:37
Россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл австрийца Доминика Тима и вышел в полуфинал турнира в Вене — 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился час и 36 минут. Следующим соперником Рублева станет южноафриканец Кевин Андерсон.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия, 2) — 7:6 (7:5), 6:2
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