Рублев обыграл Рамоса в Уинстон-Салеме

Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Уинстон-Салеме. В трех сетах он переиграл испанца Альберта Рамоса.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Альберт Рамос (Испания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1

Денис Шаповалов (Канада, 2, WC) — Теннис Сандгрен (США) — 6:2, 6:4

Сэм Керри (США, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США, 10, WC) — Жереми Шарди (Франция) — 4:2 отказ 2-го игрока

Лоренцо Сонего (Италия, 7) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — 6:1, 6:4

Стив Джонсон (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — 6:3, 6:1

Миомир Кецманович (Сербия, 13) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6(7:5), 6:3

Уго Умбер (Франция, 15) — Бьорн Фратанджело (США, Q) — 3:6, 6:3, 6:2

Фелисиано Лопес (Испания, 16) — Пабло Андухар (Испания) — 6:4, 1:6, 7:5