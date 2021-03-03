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Рублев обыграл Маррея во втором круге турнира в Роттердаме

23:21
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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В матче второго раунда турнира АТР в Роттердаме (Голландия) российский теннисист Андрей Рублев победил британца Энди Маррея (7:5, 6:2).

Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде Рублев сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Жереми Шарди (Франция).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:5, 6:2

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