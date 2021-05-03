Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев рассказал о попадании мячом напарнику в голову

23:45
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об инциденте, который произошел во время матча первого круга парного турнира в Мадриде. Он подачей попал в голову своему напарнику бразильцу Марселу Демолинеру.

«Это был сложный момент. Он очень жестко пошутил – встал и сказал, что у него один глаз не видит. Я очень испугался – и за него, и за себя, я же не хочу испытывать такие эмоции. Но потом он сказал, что пошутил», - сказал Медведев во время пресс-конференции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tennis TV (@tennistv)

Медведев и Демолинер победили Дэниэля Эванса и Нила Скупски на старте парного турнира в Мадриде со счетом 6:3, 7:6. Во втором круге они встретятся с победителями матча Колхоф/Кубот – Циципас П./Циципас С.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Jwhh15kwGMs&t=15s

Читайте также

Еще одно возвращение — но теперь от Тутберидзе. Таблица трансферов в фигурном катании
«Рубин» получит 1 миллион евро за чемпионство «Зенита»
Россия победила белорусов и прошла в полуфинал — кто следующий соперник? Расклады на плей-офф ЮЧМ
Селихов расплакался после победы над «Арсеналом»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд