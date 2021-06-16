Карацев и Перселл вышли в 1/4 финала парного турнира ATP в Лондоне
21:01
Российский теннисист Аслан Карацев и Макс Перселл из Австралии вышли в четвертьфинал парного турнира ATP в Лондоне.
Во втором круге они обыграли Джейми Маррея из Великобритании и Бруну Соареса из Бразилии со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
В четвертьфинале Карацев и Перселл сыграют против Алекса Де Минаура и Кэмерона Норри (Австралия/Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 1 290 135 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Второй круг
Аслан Карацев/Макс Перселл (Россия/Австралия) — Джейми Маррей/Бруну Соарес (Великобритания/Бразилия, 5) — 6:4, 6:4
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