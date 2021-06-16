Карацев и Перселл вышли в 1/4 финала парного турнира ATP в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев и Макс Перселл из Австралии вышли в четвертьфинал парного турнира ATP в Лондоне.

Во втором круге они обыграли Джейми Маррея из Великобритании и Бруну Соареса из Бразилии со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

В четвертьфинале Карацев и Перселл сыграют против Алекса Де Минаура и Кэмерона Норри (Австралия/Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Второй круг

Аслан Карацев/Макс Перселл (Россия/Австралия) — Джейми Маррей/Бруну Соарес (Великобритания/Бразилия, 5) — 6:4, 6:4