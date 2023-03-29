Хачанов — о победе над Циципасом: «Главное то, как я играю»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:4), 6:4) в матче 1/8 финала турнира ATP в Майами (США).

«Самое главное не то, что я победил Стефаноса, а то, как я играю, — цитирует пресс-служба ATP Хачанова. — После Открытого чемпионата Австралии у меня были проблемы с травмой. Я просто счастлив, что могу продолжать играть на том же уровне. Я хочу продолжать в том же духе и наслаждаться процессом. Я думаю, что мы оба играли очень агрессивно, поэтому тот, кто первым воспользовался шансом, выиграл».

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).