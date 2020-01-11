Россия проиграла Сербии и парную встречу на ATP Cup. Дуэт Теймураз Габашвили — Константин Кравчук в двух сетах уступили паре Виктор Троицки — Никола Качич.

Таким образом, российская команда уступила Сербии в полуфинале со счетом 0:3, так как ранее проиграла и оба парных матча.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Сербия — Россия — 3:0

Никола Чачич/Виктор Троицки — Теймураз Габашвили/Константин Кравчук — 6:4, 7:6 (9:7)

Новак Джокович — Даниил Медведев — 6:1, 5:7, 6:4

Душан Лайович — Карен Хачанов — 7:5, 7:6 (7:1)