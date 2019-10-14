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Росол вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

20:50

Чешский теннисист Лукаш Росол обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3 в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля».

Встреча продолжалась 2 часа и 16 минут. Во втором круге Росол сыграет с Душаном Лайовичем.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лукаш Росол (Чехия, Q) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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