Росол вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»
20:50
Чешский теннисист Лукаш Росол обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3 в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля».
Встреча продолжалась 2 часа и 16 минут. Во втором круге Росол сыграет с Душаном Лайовичем.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лукаш Росол (Чехия, Q) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3
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