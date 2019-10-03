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Роджер Федерер: «Надаль всех стеснялся, но меня особенно»

22:57
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Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

— Наше общение менялось, — цитирует Tennis World USA. — Cначала он меня слишком уважал и стеснялся. Всех стеснялся, но меня особенно. На корте мы бились и ссорились, но вне тенниса уважали друг друга.

Мы дружим, на это многое повлияло. С возрастом понял, что Рафа был важен для моего развития. Он был, есть и будет моим главным соперником. Он помогал мне стать лучше.

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