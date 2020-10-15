Раонич победил Бублика на турнире в Петербурге. В четвертьфинале он сыграет с Хачановым

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в четвертьфинал турнира АТР в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда он победил представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 6:2).

Игра продолжалась один час и семь минут. В 1/4 финала соперником канадца станет россиянин Карен Хачанов.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:2