Раонич победил Бублика на турнире в Петербурге. В четвертьфинале он сыграет с Хачановым
15 октября 2020, 23:08
Канадский теннисист Милош Раонич вышел в четвертьфинал турнира АТР в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда он победил представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 6:2).
Игра продолжалась один час и семь минут. В 1/4 финала соперником канадца станет россиянин Карен Хачанов.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Милош Раонич (Канада, 6) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:2
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