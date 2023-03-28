Надаль: «Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Сейчас я на этапе повышения нагрузок»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль заявил, что не знает, когда вернется на корт после травмы бедра.

Ранее сообщалось, что он сыграет в Монте-Карло.

«Не знаю, кто получил такую информацию, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать. Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок. Если бы я знал дату возвращения, то я бы ее назвал. Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность», — приводит слова Надаля Marca.

36-летний Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 9 по 16 апреля.