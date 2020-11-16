Первые «сеяные» Павич и Соарес выиграли стартовый матч Итогового турнира года

Хорват Мате Павич и бразилец Бруну Соарес начали с победы Итоговый турнир года в парном разряде. Первые «сеяные» обыграли австрийца Юргена Мельцера и француза Эдуара Роже-Васслена.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Боба Брайана

Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия, 1) — Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — 6:7 (6:8), 6:1, 10:4