Первые «сеяные» Павич и Соарес выиграли стартовый матч Итогового турнира года
22:50
Хорват Мате Павич и бразилец Бруну Соарес начали с победы Итоговый турнир года в парном разряде. Первые «сеяные» обыграли австрийца Юргена Мельцера и француза Эдуара Роже-Васслена.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Боба Брайана
Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия, 1) — Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — 6:7 (6:8), 6:1, 10:4