Оже-Альяссим - о победе над Фоньини: " Ради таких результатов я и работаю"

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро над итальянцем Фабио Фоньини – 6:2, 6:3. Он отметил, что это самая запоминающаяся победа для него.

– Это определенно самая запоминающаяся победа для меня, – приводит официальный сайт АТР слова Оже-Альяссима. – Конечно, в таком случае ты не являешься фаворитом, но веришь в свой теннис, в свою игру. Ради таких результатов я и работаю. После проигрыша первого очка в последнем гейме я немного занервничал. Всегда хочется взять первое очко в решающем гейме. Мне удалось собраться благодаря отличным подачам и на матчболе я сделал то, что было нужно.

В следующем круге канадец сыграет с чилийцем Кристьяном Гариным.