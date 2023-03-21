Ольховский: «Медведеву нужно занести турнир в Индиан-Уэллсе в актив»

Финалист «Ролан Гаррос» 1992 года Андрей Ольховский прокомментировал финал турнира в Индиан-Уэллсе, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

«Можно сказать, что для Алькараса это покрытие более удобное, чем для Медведева. Но, в любом случае, Даниилу нужно занести турнир в Индиан-Уэллсе в актив. Положительный турнир — финал «Мастерса». И даже на покрытии, которое тебе не нравится, показывать такой уровень тенниса, который показал Даниил — это очень здорово», — цитирует «Газета.Ru» Ольховского.

Медведев проиграл в первом финале в 2023 году — ранее он выиграл три турнира.