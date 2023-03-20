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Медведев: «В этот раз Алькарас был лучше, но я надеюсь еще сыграть с ним в финале»

Мария Гусева
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Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В финале Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.

«Спасибо турниру в Индиан-Уэллсе за эту потрясающую неделю, я доволен, что у меня постепенно получается вернуться в ритм, когда я показывал свои лучшие результаты. Усиленные тренировки и работа делают свое дело. В этот раз Алькарас был лучше, но я надеюсь еще сыграть в финале против него, чтобы попытаться победить. И, как я уже сказал: «спасибо стадиону за такой интересный турнир», — написал Медведев в социальной сети.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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