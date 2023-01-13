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Сегодня, 09:48

Норри и Гаске сыграют в финале турнира в Окленде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский теннисист Кэмерон Норри и Ришар Гаске из Франции сыграют в финале турнира ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/2 финала Норри обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:4), а соперник Гаске Констан Лестьенн (Франция) снялся с турнира.

Матч за титул турнира в Окленде состоится в ночь на 15 января.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 6:4

Ришар Гаске (Франция) — Констан Лестьенн (Франция) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Ришар Гаске
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