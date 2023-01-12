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Сегодня, 17:32

Рууд: «Из всех теннисистов Джокович ближе всех к роботу»

Рууд поделился мнением о шансах Джоковича на победу Australian Open
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о перспективах 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича выиграть Открытый чемпионат Австралии.

«В последнее время Джокович потерпел несколько показательных поражений. В конце прошлого года он действительно проиграл пару матчей — на Кубке Лэйвера уступил Феликсу Оже-Альяссиму и в Париже не смог одолеть Хольгера Руне. Новак тоже человек. Не все мы роботы, но я думаю, что из всех теннисистов Джокович ближе всего к роботу. Так что давайте посмотрим, сможет ли молодое поколение немного сместить его в этом году, потому что это будет мотивировать молодых парней. Если вы сможете справиться с Новаком на Открытом чемпионате Австралии, это будет означать, что вы двигаетесь в правильном направлении. Новак фаворит, но есть и другие игроки, у которых есть потенциал победить его и выиграть турнир. Не забывайте о давлении, которое оказывается на Джоковича. Если он возьмет титул, то сравняется с Надалем по мэйджорам», — приводит слова Рууда Eurosport.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.

Теннис
Australian Open
Каспер Рууд
Новак Джокович
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