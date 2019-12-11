Наставник Медведева претендует на звание лучшего тренера года

На официальном сайте ATP Tour оглашены имена специалистов, претендующих на звание лучшего тренера года. В их число вошли: Апостолос Циципас (тренер Стефаноса Циципаса), Карлос Мойя (тренер Рафаэля Надаля), Жиль Сервара (тренер Даниила Медведева), Николас Массу (тренер Доминика Тима), Винченцо Сантопадре (тренер Маттео Берреттини).

Ранее Медведев вошел в список номинантов на звание самого прогрессирующего игрока года. Среди его конкурентов — Циципас, Берреттини и Феликс-Оге Альяссим.