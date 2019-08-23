Надаль рассказал, реально ли Медведеву и Хачанову прочно обосноваться в топ-10

Многократный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема» Рафаэль Надаль оценил перспективы российских теннисистов Карена Хачанова и Даниила Медведева.

— Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула АТР 1000, — рассказал в интервью ТАСС Надаль. — В финале, в котором я играл против него в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью.

Карена я хорошо знаю и верю, что наступит момент, когда он добьется огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах и сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США и который, без сомнения, стал одним из лучших матчей турнира.