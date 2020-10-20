Надаль пропустит турнир в Вене

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир категории 500 в Вене (Австрия), сообщает Tennis Head.

На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, россияне Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.

Ранее Надаль рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время паузы в теннисном сезоне, вызванной коронавирусом. Испанец признался, что его тело «отреагировало на застой не наилучшим образом».