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Надаль пропустит турнир в Вене

09:48
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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир категории 500 в Вене (Австрия), сообщает Tennis Head.

На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, россияне Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.

Ранее Надаль рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время паузы в теннисном сезоне, вызванной коронавирусом. Испанец признался, что его тело «отреагировало на застой не наилучшим образом».

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