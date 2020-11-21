Мельцер и Роже-Васслен вышли в финал Итогового турнира АТР

Австрийско-французская пара Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен вышла в финал Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). В 1/2 финала они победили дуэт Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания) — 6:7 (4:7), 6:3, 11:9.

Матч продолжался один час и 57 минут. В финале им будут противостоять голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — 6:7 (4:7), 6:3, 11:9