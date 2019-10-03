Медведев выступит на «Мастерсе» в Шанхае

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев сыграет на турнире категории АТР 1000 в Шанхае.

В числе участников турнира — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей. В этот сезоне Медведев выиграл три трофея, победив на открытом чемпионате Санкт-Петербурга, турнире в Софии и «Мастерс» в Цинциннати, а также дошел до финала US Open, где уступил Надалю.

Турнир в Шанхае пройдет с 5 по 13 октября. Его действующим победителем является первая ракетка мира Джокович.