Медведев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд ATP турнира в Роттердаме. В матче первого круга он обыграл француза Жереми Шарди - 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
В другом матче дня венгр Мартон Фучович переиграл Мартина Клижана из Словакии - 7:6 (7:4), 6:4.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 961 160 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6 (7:2), 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) - Мартин Клижан (Словакия) - 7:6 (7:4), 6:4
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