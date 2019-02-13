Медведев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд ATP турнира в Роттердаме. В матче первого круга он обыграл француза Жереми Шарди - 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В другом матче дня венгр Мартон Фучович переиграл Мартина Клижана из Словакии - 7:6 (7:4), 6:4.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 961 160 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6 (7:2), 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) - Мартин Клижан (Словакия) - 7:6 (7:4), 6:4