Даниил Медведев прокомментировал победу над Ивашко на турнире в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе над белоруссом Ильей Ивашко (7:6 (10:8), 6:4).

«В начале первого сета у меня получалось не очень хорошо, но в конце концов нам обоим удалось найти свой ритм. Сегодня я был лучше в решающих моментах, и иногда удача была на моей стороне, это имело большое значение. Мне есть что выиграть, так что, надеюсь, я смогу играть хорошо. Каждый раунд — это очки, и чем выше ты забираешься, тем больше тебе нужно прибавлять», — цитирует ATP Tour Медведева.

26-летний российский теннисист сыграет в полуфинале турнира в Хертогенбосе против 33-летнего француза Адриана Маннарино.