16:43 | Теннис — ATP

Медведев выбил Новака Джоковича с турнира в Монте-Карло

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Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Матч длился 2 часа 22 минуты. 

До этого Джокович и Медведев встречались трижды, все три раза побеждал серб.

В полуфинале Медведев, "посеянный" под номером 10, встретится с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.

Монте-Карло (Монако) 

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters 

Призовой фонд 5 207 405 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Даниил Медведев (Россия, 10) - Новак Джокович (Сербия, 1) - 6:3, 4:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2019/

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