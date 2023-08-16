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Сегодня, 21:55

Синнер проиграл Лайовичу во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер проиграл сербу Душану Лайовичу во втором круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 4:6, 6:7 (4:7). Матч длился 2 часа 5 минут.

В третьем круге соперником 66-й ракетки мира станет американец Тэйлор Фритц, который победит итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6 (7:1).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Душан Лайович (Сербия, Q) — Янник Синнер (Италия, 8) — 6:4, 7:6 (7:4)

Тэйлор Фритц (США, 9) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:6 (7:1)

Теннис
Душан Лайович
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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