Медведев сыграл в гольф со Швайнштайгером

Первая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал в своих социальных сетях фотографии, как играет в гольф.

Россиянин выложил снимки c экс-футболистом «Баварии» Бастианом Швайнштайгером и подписал: «Не могу расстаться с травой (смеющийся смайлик). Веселый день с Бастианом».

Под постом Медведева комментарий оставил другой российский теннисист Карен Хачанов: «Гольфист ты еще тот конечно :)».

Даниил на это ответил: «Хотя бы с клюшкой, а не с молотом».

Даниил Медведев. Личные соцсети Медведева

Бастиан Швайнштайгер и Даниил Медведев. Личные соцсети Медведева

23 июня, Медведев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке.

Сегодня, 27 июня, стартует «Уимблдон». Однако организаторы ранее заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.