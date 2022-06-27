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Сегодня, 15:15

Медведев сыграл в гольф со Швайнштайгером

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бастиан Швайнштайгер и Даниил Медведев.
Фото Личные соцсети Медведева
Даниил Медведев.
Фото Личные соцсети Медведева
Бастиан Швайнштайгер и Даниил Медведев.
Фото Личные соцсети Медведева
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Первая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал в своих социальных сетях фотографии, как играет в гольф.

Россиянин выложил снимки c экс-футболистом «Баварии» Бастианом Швайнштайгером и подписал: «Не могу расстаться с травой (смеющийся смайлик). Веселый день с Бастианом».

Под постом Медведева комментарий оставил другой российский теннисист Карен Хачанов: «Гольфист ты еще тот конечно :)».

Даниил на это ответил: «Хотя бы с клюшкой, а не с молотом».

Даниил Медведев. Фото Личные соцсети Медведева
Даниил Медведев.
Личные соцсети Медведева

Бастиан Швайнштайгер и Даниил Медведев. Фото Личные соцсети Медведева
Бастиан Швайнштайгер и Даниил Медведев.
Личные соцсети Медведева

23 июня, Медведев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке.

Сегодня, 27 июня, стартует «Уимблдон». Однако организаторы ранее заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.

Бастиан Швайнштайгер
Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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