Медведев сыграл в гольф со Швайнштайгером
Первая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал в своих социальных сетях фотографии, как играет в гольф.
Россиянин выложил снимки c экс-футболистом «Баварии» Бастианом Швайнштайгером и подписал: «Не могу расстаться с травой (смеющийся смайлик). Веселый день с Бастианом».
Под постом Медведева комментарий оставил другой российский теннисист Карен Хачанов: «Гольфист ты еще тот конечно :)».
Даниил на это ответил: «Хотя бы с клюшкой, а не с молотом».
Даниил Медведев.
Личные соцсети Медведева
Бастиан Швайнштайгер и Даниил Медведев.
Личные соцсети Медведева
23 июня, Медведев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке.
Сегодня, 27 июня, стартует «Уимблдон». Однако организаторы ранее заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.
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