Медведев снялся с турнира в Абу-Даби

Пятая ракетка мира Даниил Медведев и принял решение сняться с выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдет с 19 по 21 декабря в Абу-Даби. Причина — боли в бедре, которые беспокоили его в конце сезона. Он отправится на обследование во Францию и затем скорректирует дальнейшие планы.

В прошлом году победителем соревнований стал серб Новак Джокович. Накануне Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии, за победу он получил миллион долларов.