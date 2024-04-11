Медведев оштрафован на очко за крики в адрес судей в Монте-Карло

Четвертая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на очко за грубую критику в концовке матча с россиянином Кареном Хачановым в третьем круге турнира в Монте-Карло (Монако).

На смене сторон у Медведева сначала вызвало негодование решение судьи на вышке Карлоса Бернардеса вызвать ему физиотерапевта. По ходу монолога россиянин грубо и криками оценил и работу линейного судьи, в частности, призывами «открыть глаза» и лишить специалиста лицензии.

Во втором сете после проигранного гейма на приеме при счете 5:6 спортсмен обратился к супервайзеру с жалобой на то, что судья не увидел аут.

Бернардес решил применить к Медведеву санкции — он оштрафовал его на очко, счет стал 6:5 (15:0) в пользу Хачанова, который и выиграл матч.

Медведев ругался со всеми и швырял ракетку. Он проиграл российское дерби в Монте-Карло