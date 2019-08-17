Медведев обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в 1/4 финала турнира ATP в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

За выход в финал Медведев поборется с победителем матча Новак Джокович — Люка Пуй.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:3