Медведев обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала турнира в Цинциннати
03:15
Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в 1/4 финала турнира ATP в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
За выход в финал Медведев поборется с победителем матча Новак Джокович — Люка Пуй.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:3
Another week, another semi-final for @DaniilMedwed! ?— ATP Tour (@ATP_Tour) August 17, 2019
He wins the all ?? battle with Andrey Rublev 6-2, 6-3. pic.twitter.com/Rbhh2MZ9Ox