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Медведев обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала турнира в Цинциннати

03:15
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Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в 1/4 финала турнира ATP в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

За выход в финал Медведев поборется с победителем матча Новак Джокович — Люка Пуй.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2019/

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