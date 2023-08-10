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Сегодня, 23:06

Давидович Фокина обыграл Рууда и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина обыграл норвежка Каспера Рууда в третьем круге «Мастерса» в Торонто — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

Спортсмены провели на корте 3 часа 5 минут. Рууд был третьим «сеянным» турнира.

37-я ракетки мира Давидович Фокина 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету 5-й ракетки мира Рууда такое же количество эйсов и двойных, и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Давидович Фокина сыграет с Маккензи Макдональдом (США).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)

Теннис
Каспер Рууд
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