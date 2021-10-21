Медведев объяснил, почему предпочитает жить в Монако

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему предпочитает жить в Монако. Однако, по его словам, по окончании карьеры он будет жить в России.

— Карамзин сказал, если б не было России, первая страна, в которой я хотел бы жить, была бы Франция. Маяковский сказал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой страны Москва».

— Мне очень нравятся эти две фразы. Не устану повторять, кто-то меня за это хейтит, я врать не буду, что живу в Монако, тренируюсь во Франции, вся моя команда — французы ради посторониться своей карьеры, — отметил Медведев. — Скорее всего, всю карьеру я буду жить там. По тренерам неизвестно, что когда произойдёт, пока загадывать — глупо. Основные причины две: транспорт, доехать на тренировки и обратно без пробок. Климат круглый год: могу играть на открытом воздухе. В Москве в декабре это невозможно. После карьеры, скорее всего, буду жить в России.