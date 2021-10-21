Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хочет выиграть Кубок Дэвиса с национальной командой.

— Я собираюсь играть Кубок Дэвиса. Мы хотим с ребятами его выиграть. В прошлом году обидно проиграли в полуфинале, но мы выиграли ATP Cup. Взяли первый командуй титул, хотим добавить в копилку и Кубок Дэвиса. Я уважаю Гало Бланко, но мы единственный вид спорта, который играет 11 месяцев из 12. Хочется отдохнуть на пляже, но тогда ты не сможешь подготовиться нормально к сезону. Не знаю, как ATP будет решать эту проблему. Новак об этом тоже говорил. Но у нас самая сильная команда в мире, четыре игрока в топ-30, такого ни у кого нет.

В сезоне-2021 соревнования должны пройти с 25 ноября по 5 декабря в Испании.