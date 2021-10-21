Рублев проиграл Маннарино во втором круге Кубка Кремля

Российский теннисист андрей Рублев не смог пройти в третий круг Кубка Кремля в Москве.

Во втором круге он проиграл Адриану Маннарино из Франции со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Россиянин сделал 10 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 7 и совершил одну двойную ошибку.

В следующем раунде Маннарино сыграет с Рикардасом Беранкисом из Литвы.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3