Рублев проиграл Маннарино во втором круге Кубка Кремля
17:10
Российский теннисист андрей Рублев не смог пройти в третий круг Кубка Кремля в Москве.
Во втором круге он проиграл Адриану Маннарино из Франции со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Россиянин сделал 10 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 7 и совершил одну двойную ошибку.
В следующем раунде Маннарино сыграет с Рикардасом Беранкисом из Литвы.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3
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