Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:01

Медведев и Рублев сохранили позиции в топ-10 рейтинга ATP

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в обновленной версии рейтинга АТР сохранили третью и восьмую строчки соответственно. Их соотечественник Аслан Карацев опустился на 7 строчек вниз и рпсположился на 76 месте.

На прошедшей неделе Медведев дошел до третьего круга в Цинциннати, проиграв немцу Александру Звереву. Рублев закончил выступление после поражения в матче с финном Эмилем Руусувуори во втором круге. Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас.

Серб Новак Джокович, победивший на турнире в Цинциннати, располагается на второй позиции. Для него это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.На четвертую строчку впервые в карьере поднялся 20-летний датчанин Хольгер Руне.

Рейтинг АТР от 21 августа:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;
4 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4790;
5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;
6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;
7 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845...
61 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 857...
76 (69). Аслан Карацев (Россия) — 773...
84 (88). Александр Шевченко (Россия) — 699...
97 (98). Павел Котов (Россия) — 603.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
1
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас — Джоковичу: «Я многому научился у такого чемпиона, как ты»
Новости
RSS RSS
Все новости