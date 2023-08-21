Медведев и Рублев сохранили позиции в топ-10 рейтинга ATP
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в обновленной версии рейтинга АТР сохранили третью и восьмую строчки соответственно. Их соотечественник Аслан Карацев опустился на 7 строчек вниз и рпсположился на 76 месте.
На прошедшей неделе Медведев дошел до третьего круга в Цинциннати, проиграв немцу Александру Звереву. Рублев закончил выступление после поражения в матче с финном Эмилем Руусувуори во втором круге. Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас.
Серб Новак Джокович, победивший на турнире в Цинциннати, располагается на второй позиции. Для него это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.На четвертую строчку впервые в карьере поднялся 20-летний датчанин Хольгер Руне.