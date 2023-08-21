Медведев и Рублев сохранили позиции в топ-10 рейтинга ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в обновленной версии рейтинга АТР сохранили третью и восьмую строчки соответственно. Их соотечественник Аслан Карацев опустился на 7 строчек вниз и рпсположился на 76 месте.

На прошедшей неделе Медведев дошел до третьего круга в Цинциннати, проиграв немцу Александру Звереву. Рублев закончил выступление после поражения в матче с финном Эмилем Руусувуори во втором круге. Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас.

Серб Новак Джокович, победивший на турнире в Цинциннати, располагается на второй позиции. Для него это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.На четвертую строчку впервые в карьере поднялся 20-летний датчанин Хольгер Руне.

Рейтинг АТР от 21 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;

4 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4790;

5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;

6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;

7 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845...

61 (63). Роман Сафиуллин (Россия) — 857...

76 (69). Аслан Карацев (Россия) — 773...

84 (88). Александр Шевченко (Россия) — 699...