Алькарас — Джоковичу: «Я многому научился у такого чемпиона, как ты»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к сербу Новаку Джоковичу после поражения в финале турнира в Цинциннати.

«Потрясающе играть против тебя, делить с тобой площадку, учиться у тебя. Я многому научился у такого чемпиона, как ты. Поздравляю тебя и твою команду», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Для Джоковича это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.