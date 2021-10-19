Маррей назвал феноменальным достижением победу Норри на турнире в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу своего соотечественника Кэмерона Норри на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Я бы соврал, если бы сказал, что предсказывал эту победу. Однако я довольно много тренировался с Кэмероном, и он невероятно трудолюбивый. Это отличный пример для всех теннисистов — если каждый день выкладываться, посвятить всего себя спорту, то можно многого добиться», — приводит слова Маррея atptour.com.

По мнению теннисиста, победа в этом турнире — феноменальное достижение для Норри.

«Мне кажется, что сезон Кристиана в целом впечатляет еще больше. Он выигрывает игры каждую неделю. По-моему, у него шесть финалов. Кажется, в 2021 году Норри выиграет больше игр в туре, чем до этого за всю карьеру. Это показывает огромный прогресс. Я знал, что он хорош. Но попасть в топ-20 и бороться за место на итоговом — это невероятно», — сказал он.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе 26-летний британец одержал победу над грузином Николозом Басилашвили со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Для него это второй титул в 2021 году и в карьере. Ранее он стал победителем турнира в Лос-Кабосе.