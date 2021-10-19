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Определился соперник Рублева во втором круге Кубка Кремля

14:43
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Адриан Маннарино вышел во второй круг Кубка Кремля, обыграв россиянина Романа Сафиуллина со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

В следующей стадии Маннарино сыграет с другим российским теннисистом, Андреем Рублевым.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Маннарино (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия, WC) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:4

Томми Пол (США) — Микаэль Имер (Швеция) — 7:6 (9:7), 7:5

Педро Мартинес (Испания) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:2 (отказ Пелья)

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Роман Шишов все материалы автора
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