Рублев: «Сложно показывать лучшую игру в течение 11 месяцев»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о насыщенном графике игр в сезоне-2021/22.

«Это по сути мой первый год в топ-10, так что ощущаю сильное давление из-за этого. Это нормально, но непривычно. Поэтому мне сложно показывать лучшую игру каждую неделю в течение 11 месяцев. Это лучше получается у топ-игроков, таких как Даниил Медведев, они опытнее меня в этом плане», — цитирует Рублева официальный сайт ВТБ Кубка Кремля.

Ранее Рублев заявил, что готов привиться, чтобы избежать карантина перед Australian Open, который состоится в январе 2022 года.

