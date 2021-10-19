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Рублев: «Сложно показывать лучшую игру в течение 11 месяцев»

Рублев сравнил свою стрессоустойчивость с Медведевым
08:46
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Российский теннисист Андрей Рублев высказался о насыщенном графике игр в сезоне-2021/22.

«Это по сути мой первый год в топ-10, так что ощущаю сильное давление из-за этого. Это нормально, но непривычно. Поэтому мне сложно показывать лучшую игру каждую неделю в течение 11 месяцев. Это лучше получается у топ-игроков, таких как Даниил Медведев, они опытнее меня в этом плане», — цитирует Рублева официальный сайт ВТБ Кубка Кремля.

Ранее Рублев заявил, что готов привиться, чтобы избежать карантина перед Australian Open, который состоится в январе 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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