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Маррей готов встать на колени ради борьбы с расизмом

16:03
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Энди Маррей прокомментировал свое решение встать на колено перед началом выставочного турнира «Битва британцев».

— Меня шокируют последние события в мире, — цитирует Маррея Metro.? — Это касается и сексизма, и расизма. Ко всем нужно относиться одинаково. Сейчас этого не происходит.

Я хочу больше узнать о движении Black Lives Matter. Нам нужны изменения — в теннисе и в обычной жизни. Я рад, что все были готовы встать на колени. Я тоже готов.

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