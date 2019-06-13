Макинрой думал, что Хачанов добьется большего

Семикратный победитель турниров "Большого шлема" Джон Макинрой высказался в адрес россиянина Карена Хачанова. Он считал, что теннисист добьется больших высот.

– Я думал, что Хачанов добьется большего, не знаю, что с ним случилось, – приводит Tennis World USA слова Макинроя. – Похожая ситуация и с Даниилом Медведевым. Сложно рассуждать о том, что случилось, не находясь рядом с человеком. Эти ребята установили высокую планку, но сейчас они словно ошеломлены преградами.

Напомним, что Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP. 23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах "Большого шлема".