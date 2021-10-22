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Литовец Беранкис вышел в полуфинал Кубка Кремля

13:24
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Литовский теннисист Рикардас Беранкис вышел в полуфинал Кубка Кремля.

В четвертьфинале литовец победил француза Адриана Маннарино — 6:2, 7:6 (7:1).

В полуфинале Беранкис встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Марин Чилич (Хорватия, 6).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала

Рикардас Беранкис (Литва, LL) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 7:6 (7:1)

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Иван Торопцев все материалы автора
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