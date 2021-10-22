Литовец Беранкис вышел в полуфинал Кубка Кремля
13:24
Литовский теннисист Рикардас Беранкис вышел в полуфинал Кубка Кремля.
В четвертьфинале литовец победил француза Адриана Маннарино — 6:2, 7:6 (7:1).
В полуфинале Беранкис встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Марин Чилич (Хорватия, 6).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала
Рикардас Беранкис (Литва, LL) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 7:6 (7:1)
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