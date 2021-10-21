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Маррей уступил Шварцману во втором раунде турнира в Антверпене

21 октября, 23:06
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил британца Энди Маррея (6:5, 7:6) в матче второго раунда турнира АТР в Антверпене (Бельгия).

Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Брэндон Накашима (США) — Душан Лайович (Сербия).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 584 125 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диего Шварцман (Аргентина, 2) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 7:6 (8:6)

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Евгений Петров все материалы автора
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