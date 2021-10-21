Маррей уступил Шварцману во втором раунде турнира в Антверпене
21 октября, 23:06
Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил британца Энди Маррея (6:5, 7:6) в матче второго раунда турнира АТР в Антверпене (Бельгия).
Следующим соперником аргентинца станет победитель пары Брэндон Накашима (США) — Душан Лайович (Сербия).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 584 125 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Диего Шварцман (Аргентина, 2) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 7:6 (8:6)
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