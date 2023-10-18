Шелтон сыграет с Полом в четвертьфинале турнира Токио
Американец Бен Шелтон обыграл австралийца Джордана Томпсона во втором круге турнира в Токио — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
Матч длился 2 часа 50 минут. За выход в полуфинал турнира Шелтон сыграет с соотечественником Томми Полом.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Бен Шелтон (США) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
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