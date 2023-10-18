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Сегодня, 16:51

Шелтон сыграет с Полом в четвертьфинале турнира Токио

Руслан Минаев
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Американец Бен Шелтон обыграл австралийца Джордана Томпсона во втором круге турнира в Токио — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 50 минут. За выход в полуфинал турнира Шелтон сыграет с соотечественником Томми Полом.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Теннис
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