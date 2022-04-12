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Сегодня, 20:05

«Аслан играл неровно. Я видел невынужденные ошибки». Чесноков — о поражении Карацева

Чесноков высказался о поражении Карацева в первом круге турнира в Монте-Карло
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева в матче первого круга от Хольгера Витуса Руне на турнире в Монте-Карло (6:7 (1:7), 6:4, 3:6).

«Аслан играл неровно. Я видел невынужденные ошибки. Может, это связанно с тем, что это был первый матч. Руне — хороший игрок, которого надо уметь обыграть. Он не будет делать простые ошибки. У Руне есть яркое будущее. Если бы Аслан играл против Давидовича-Фокина, который достался Джоковичу, то ему было бы сложнее. Для Аслана турнир в Монте-Карло первый на земле, а это не так просто играть на этом покрытии. Ничего страшного, что Аслан проиграл. Сезон только начинается», — сказал Чесноков «СЭ».

18-летний Руне сыграет во втором круге турнира против норвежца Каспера Рууда.

Андрей Чесноков
Аслан Карацев
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