Тренер Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Аслана Карацева в матче первого круга от Хольгера Витуса Руне на турнире в Монте-Карло (6:7 (1:7), 6:4, 3:6).

«Аслан играл неровно. Я видел невынужденные ошибки. Может, это связанно с тем, что это был первый матч. Руне — хороший игрок, которого надо уметь обыграть. Он не будет делать простые ошибки. У Руне есть яркое будущее. Если бы Аслан играл против Давидовича-Фокина, который достался Джоковичу, то ему было бы сложнее. Для Аслана турнир в Монте-Карло первый на земле, а это не так просто играть на этом покрытии. Ничего страшного, что Аслан проиграл. Сезон только начинается», — сказал Чесноков «СЭ».

18-летний Руне сыграет во втором круге турнира против норвежца Каспера Рууда.