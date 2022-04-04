Карлос Алькарас рассказал, за счет чего ему удалось обыграть норвежца Каспера Рууда в финале в Майами

Алькарас рассказал, за счет чего ему удалось победить в турнире в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в финале турнира в Майаме. 18-летний теннисист победил норвежца Каспера Рууда 7:5, 6:4.

«Я понимал, что Каспер играет невероятно. Старался отвечать на его бэкхенд и все время атаковатьПытался не позволить ему доминировать в матче. Форхенд и бэкхенд без перевода мяча на другую сторону корта стали довольно хорошим ключом для меня», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

После победы на турнире Алькарас поднялся на первую стручку рейтинга ATP.