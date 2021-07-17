Каспер Рууд и Федерико Кория сыграют в финале турнира в Бостаде

Первый сеянный на турнире в Бостаде Каспер Рууд вышел в финал соревнований в Швеции. В решающем матче он сыграет против Федерико Кории из Аргентины.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 6:41

Федерико Кория (Аргентина) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:2, 6:1