Каспер Рууд и Федерико Кория сыграют в финале турнира в Бостаде
17:10
Первый сеянный на турнире в Бостаде Каспер Рууд вышел в финал соревнований в Швеции. В решающем матче он сыграет против Федерико Кории из Аргентины.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 6:41
Федерико Кория (Аргентина) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:2, 6:1
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