Томпсон обыграл Кресси и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
16 июля 2021, 23:25
Австралийский теннисист Джордан Топмсон победил американца Максима Кресси (6:3, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).
В полуфинале Томпсон сыграет с еще одним представителем США Дженсоном Бруксби.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Hall of Fame Open
Призовой фонд 466 870 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Максим Кресси (США) — 6:3, 7:6 (8:6)
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