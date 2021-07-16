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Томпсон обыграл Кресси и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

16 июля 2021, 23:25

Австралийский теннисист Джордан Топмсон победил американца Максима Кресси (6:3, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР в Ньюпорте (США).

В полуфинале Томпсон сыграет с еще одним представителем США Дженсоном Бруксби.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Hall of Fame Open

Призовой фонд 466 870 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Максим Кресси (США) — 6:3, 7:6 (8:6)

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Евгений Петров все материалы автора

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