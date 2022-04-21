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Сегодня, 16:11

Рублев победил Легечку в трех сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Белграде (Сербия).

Во втором круге Рублев победил чеха Иржи Легечку в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Таро Даниэль (Япония, Q).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Иржи Легечка (Чехия, Q) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2

Теннис
Андрей Рублев
2
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