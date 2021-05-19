Карацев проиграл Синнеру в первом раунде турнира в Лионе

В матче первого раунда турнира АТР в Лионе (Франция) итальянский теннисист Янник Синнер победил россиянина Аслана Карацева (0:6, 6:3, 6:4).

Матч продолжался два часа и 31 минуту. На счету россиянина три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13. У итальянца — три подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейка из 10.

В следующем раунде соперником Синнера станет француз Артур Риднеркнек.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 6) — Аслан Карацев (Россия) — 0:6, 6:3, 6:4