Карацев проиграл Синнеру в первом раунде турнира в Лионе
18:45
В матче первого раунда турнира АТР в Лионе (Франция) итальянский теннисист Янник Синнер победил россиянина Аслана Карацева (0:6, 6:3, 6:4).
Матч продолжался два часа и 31 минуту. На счету россиянина три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13. У итальянца — три подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейка из 10.
В следующем раунде соперником Синнера станет француз Артур Риднеркнек.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 6) — Аслан Карацев (Россия) — 0:6, 6:3, 6:4
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